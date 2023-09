Schianto mortale nel Catanese, la vittima è il 79enne Francesco Russo

Ancora da ricostruire la tragedia: pare che il 79enne sia stato colto da un malore alla guida.

Si chiama Francesco Russo l’ultima vittima della strada in Sicilia: l’uomo, 79 anni, è morto in seguito a un tragico incidente lungo la Strada Provinciale 34, a Caltagirone.

Nell’impatto, fatale per l’uomo, è rimasta ferita una donna. Fortunatamente, sembra che non sia in gravi condizioni.

Francesco Russo è la vittima dell’incidente mortale di Caltagirone

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino al chilometro 3 della SP34 e ha coinvolto due auto. Secondo una prima ricostruzione, il 79enne viaggiava a bordo di una Nissan Alimera e si sarebbe scontrato con una seconda auto, modello Peugeot 2008, forse a seguito di un malore mentre si trovava alla guida.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare il 79enne, nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento dell’elisoccorso. La donna alla guida della seconda auto, soccorsa dai sanitari, è stata trasferita all’ospedale Gravina di Caltagirone. Sarebbe ferita, ma non in modo grave.

Sul posto, per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Caltagirone. Toccherà ai militari ricostruire l’accaduto. Nel frattempo sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio per Francesco Russo, molto conosciuto e stimato a Caltagirone.

Fonte foto: Facebook – Kalat News, inviate da Franco Assenza