Francia, Mbappè rompe il silenzio: “Torneremo”

Il fenomeno francese Kylian Mbappè rompe il silenzio sui social dopo la tremenda delusione incassata nella finale di Doha contro l'Argentina

Kylian Mbappè ha provato in tutti i modi a regalare il Mondiale alla sua Francia.

L’asso del Paris Saint-Germain, in ombra per 70 minuti, ha deciso di entrare in scena all’improvviso nella finalissima di Doha, firmando la tripletta che ha rianimato i “Bleus” e portato la sfida contro l’Argentina ai calci di rigore.

L’immenso fuoriclasse transalpino, però, nulla ha potuto nella lotteria dal dischetto, inchinandosi alla fine al trionfo della leggenda Lionel Messi e della truppa albiceleste.

La stella ex Monaco dopo quasi 24 ore di silenzio, ha deciso di tornare a parlare, attraverso un laconico ma allo stesso tempo chiaro messaggio pubblicato sui social: “Torneremo”.

Un avvertimento per tutte le altre Nazionali, probabilmente, che già a partire dai prossimi Europei di Germania nel 2024 dovranno fare i conti con la Francia e la sua stella più luminosa.

Quel Kylian Mbappè primo uomo sul pianeta a segnare 3 gol a nell’atto conclusivo del torneo iridato e fresco vincitore della classifica cannonieri della Coppa del Mondo con 8 centri in appena 7 gare.