Palermo, carabiniere viene morso da ragno violino: muore a 52 anni Franco Aiello

Diversi i messaggi di cordoglio sui social.

Un carabiniere di 52 anni del servizio scorte del tribunale di Palermo è morto la venerdì notte all’ospedale Cervello dopo essere stato morso da un ragno violino.

Franco Aiello, 52 anni, la scorsa domenica stava facendo giardinaggio nello spazio verde di casa sua. La sera si è accorto di un arrossamento alla caviglia. Mercoledì il ricovero all’ospedale Cervello. Poi la situazione è precipitata e nella notte tra venerdì 12 e sabato 13, il suo cuore non ha retto.

I messaggi di cordoglio per Franco Aiello

“Caro Franco, qui mancherai a tutti, i ricordi, sono l’arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge senza pensare alle vittime che miete. Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo; mancherà di te il tuo essere amico e confidente, il tuo essere custode prezioso di tanti nostri segreti. Ci mancherai in tutti i modi in cui una persona può mancare”. Così scrivono gli amici su un gruppo Facebook di Isola delle Femmine.

“Un uomo di altri tempi”, lo ricorda Ciccio Petralia, cantante della band Colpa del Blasco, tributo a Vasco Rossi. Franco Aiello era un appassionato delle canzoni di Vasco e andava a molti dei concerti della band di Ciccio Petralia. “La sua generosità e la sua bontà d’animo non appartenevano a questo mondo. Era sempre gentile, cordiale, simpatico e disponibile. Lo ricordo per il suo grande senso del dovere per l’amata Arma dei carabinieri, della quale faceva parte con orgoglio. E anche per l’amore sconfinato per il suo dolcissimo figliolo, per il rispetto per i suoi amici e per le sue passioni, fra le quali la musica. Frank era stimato e amato da tutti. Ciao amico mio, fai buon viaggio”.