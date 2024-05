Palermo, l’ospedale Cervello piange il dottor Giuseppe Malizia

Il messaggio di cordoglio dei colleghi.

L’azienda Villa Sofia Cervello di Palermo esprime vivo cordoglio per la prematura morte del gastroenterologo dr. Giuseppe Malizia.

Il cordoglio per la morte di Giuseppe Malizia

“A nome di tutti i dipendenti – afferma il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera palermitana Roberto Colletti, congiuntamente a tutta la direzione strategica – manifestiamo sincera vicinanza alla famiglia del dottor Giuseppe Malizia ed esprimiamo vivo cordoglio per la sua morte. Malizia storicamente ha rappresentato un punto di riferimento valente e assai qualificato per la nostra azienda. Lascia un grande vuoto in tutti noi per la sua grande levatura umana e professionale”.

Il dottor Giuseppe Malizia guidava l’unità operativa complessa di Gastroenterologia dell’Ospedale Cervello, dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo ed era responsabile del Centro hub dell’Ospedale V. Cervello della rete regionale per l’epatite C, e punto di riferimento per la colangite biliare primitiva e per le malattie metaboliche del fegato NAFLD-NASH.