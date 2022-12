“Frequentato da pregiudicati”, locale chiuso per 15 giorni

La decisione è scattata dopo l'indentificazione nel locale e per più settimane di pregiudicati,

La Polizia di Stato di Sciacca ha dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, con il quale è stata disposta la sospensione, per un periodo di 15 giorni, di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala da giochi.

Controlli proseguiranno nei prossimi giorni

La decisione è scattata dopo l’indentificazione nel locale e per più settimane di pregiudicati, la cui contemporanea presenza può costituire “allarme per la collettività e fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini”. I controlli della Polizia proseguiranno nei prossimi giorni.