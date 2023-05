Fuga di gas alla Zona Industriale, arrivano vigili del fuoco e polizia: area isolata

Momenti concitati quelli vissuti ieri nella Zona Industriale di Ragusa, a causa di una fuga di gas accidentale. Ecco cos'è successo.

Una fuga di gas si è verificata nel pomeriggio di ieri a Ragusa, nella Zona Industriale in via Viale 21 mentre erano in corso dei lavori di scavo da parte di una ditta.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli operai avrebbero accidentalmente tranciato un tubo di gas a media pressione della 2iretegas.

Gli interventi di sicurezza

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a gettare acqua nebulizzata al fine di diluire il gas che si era diffuso nella zona. Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a isolare la zona al fine di favorire le operazioni e garantire la sicurezza.

Le aziende dell’area sono state invitate a sospendere momentaneamente le attività per verificare l’eventuale esistenza di pericoli. Al termine dell’intervento, un’impresa incaricata dalla 2iretegas ha provveduto a riparare la condotta danneggiata.

Foto di repertorio