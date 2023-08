Fulgatore, minacce e percosse alla madre convivente: denunciato 30enne

L'uomo, durante l’intervento eseguito dai militari, avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento violento nei confronti del genitore

I carabinieri della Stazione di Fulgatore, in provincia di Trapani, hanno denunciato un 30enne pregiudicato per il reato di maltrattamenti in famiglia, precisamente nei confronti della madre.

Le indagini

I carabinieri, all’esito di un’indagine scaturita da un intervento effettuato per una lite in famiglia, hanno accertato le reiterate minacce gravi e le percosse che il 30enne da tempo avrebbe riservato alla madre convivente. L’uomo, durante l’intervento eseguito dai militari, nonostante la loro presenza, avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti del genitore.