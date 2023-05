Castellammare del Golfo, furti a raffica: testimoni e telecamere incastrano ladro

Le indagini dei militari sono scattate dopo le denunce di alcuni automobilisti sulle razzie compiute sulle loro vetture

I carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno denunciato un 35enne per una serie di furti che messi a segno negli ultimi giorni e l’indebito utilizzo di una carta di bancomat. Le indagini dei militari sono scattate dopo le denunce di alcuni automobilisti sulle razzie compiute sulle loro vetture.

Dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dai racconti di alcuni testimoni sono emerse le responsabilità dell’uomo sul furto su un’auto di una carta bancomat successivamente utilizzata per prelevare 250 euro; sul furto sempre su una vettura di 100 euro in contanti e sul furto lo scorso 23 aprile di una vettura poi ritrovata abbandonata in una zona isolata del paese e riconsegnata dai carabinieri alla proprietaria.