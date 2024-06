VIDEO | Furti con spaccata in due esercizi cittadini a Palermo, arrestato 27enne: si cerca il complice

I due colpi sono stati messi a segno in due negozi poco distanti tra loro.

La Polizia di Stato ha ricostruito i casi di due furti notturni con “spaccata” a Palermo, portati a compimento la notte dello scorso 9 novembre in danno di due esercizi cittadini, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.

Si tratta di un negozio di accessori di moda di via M. Stabile e di uno di telefonia in Viale del Fante. Praticamente identiche le dinamiche degli assalti, condotti da ignoti dopo avere infranto le vetrine.

Personale del Commissariato di P.S. “S. Lorenzo” ed i colleghi della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della S. Mobile hanno condotto, congiuntamente, le indagini.

I furti con spaccata a Palermo, le indagini

La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S.G., 27enne palermitano. I poliziotti di Palermo, sin dalle immediatezze dei furti con spaccata, seppur compiuti in zone cittadine distinte, capirono di avere a che fare con gli stessi autori. Questi, in entrambe le circostanze, avevano proceduto con strumenti di effrazione utili ad aprire loro un varco negli esercizi.

Determinanti sono state le immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza cittadina che hanno mappato l’arrivo di uno scooter presso il centro di telefonia di viale del Fante con a bordo il destinatario della misura, riconosciuto dagli agenti in ragione dei suoi trascorsi criminali.

In relazione alla presenza dell’uomo nella zona dei furti, gli agenti hanno raccolto numerosi altri riscontri investigativi. Tra questi, un frammento di impronta repertato all’interno del centro di telefonia da personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. Lo scooter utilizzato dal 27enne è risultato, per altro, rubato qualche giorno prima della commissione del furto. L’uomo dovrà, dunque, rispondere anche del reato di ricettazione.

Indagini sono in corso per risalire all’identità del complice dell’arrestato che gli ha fornito supporto nel corso di entrambi i furti con spaccata a Palermo.