Furto in cantiere nautico a Catania, denunciato pluripregiudicato

Ecco l'esito delle indagini della Polizia di Stato del capoluogo etneo.

Il personale della squadra di Polizia Giudiziaria dello “Scalo Marittimo” di Catania ha denunciato il pluripregiudicato C. C. (classe 1965) per furto aggravato in un cantiere nautico e ricettazione.

L’operazione si inserisce nell’ambito del rafforzamento dei servizi predisposti ed eseguiti dalla Polizia di Stato nell’area di Frontiera contro i reati, in particolare i furti.

Furto in cantiere nautico a Catania

Nel tardo pomeriggio del 10 maggio scorso, è stato portato a termine un furto all’interno di un cantiere nautico. Qualcuno ha rubato il “boma” in alluminio di una barca a vela, sei crocette relative all’albero maestro e un’ancora (circa 25 chili) con relativa catena (circa 70 metri).

Pertanto, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, con il coordinamento della locale Procura Distrettuale della Repubblica, ha avviato le indagini finalizzate, preliminarmente, all’acquisizione delle immagini relative all’impianto di videosorveglianza esistente all’interno dello scalo portuale. Questo ha permesso di individuare l’auto utilizzata per portare a termine il furto, sebbene i successivi accertamenti esperiti non hanno permesso di ricondurla ad alcun intestatario.

Il provvedimento

Contestualmente, intanto, in una società di smaltimento di materiale ferroso, è stata trovata e sequestrata l’ancora con la relativa catena; in questo frangente, gli agenti hanno acquisito elementi indispensabili all’individuazione dell’autore del reato. Quest’ultimo, identificato come C. C., è stato rintracciato nella mattinata dello scorso 26 maggio e condotto negli Uffici dello Scalo Marittimo della Polizia di Stato. L’uomo ha confessato. In data 29 giugno, gli operatori hanno restituito l’oggetto rubato all’avente diritto.

Immagine di repertorio