Pensionata va a fare la spesa e trova la casa svaligiata: scattano le indagini

Nuovo furto in casa in provincia di Agrigento, per l'esattezza ad Aragona: scattano le indagini a carico di ignoti dopo la denuncia.

Si indaga sul furto in casa di una pensionata di Aragona, in provincia di Agrigento, avvenuto nelle scorse ore.

Al momento l’indagine, avviata dai carabinieri del comando di Canicattì, dopo la denuncia del furto subìto da parte della vittima 68enne, è a carico di ignoti.

Furto in casa di una pensionata ad Aragona

I ladri avrebbero agito nel giro di pochissimo tempo, in un’ora circa (tra le 19 e le 20), mentre la pensionata si trovava fuori casa per fare la spesa. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – al momento ignoti – avrebbero forzato l’infisso del primo piano, si sarebbero introdotti nell’abitazione e rubato tutto ciò che di prezioso hanno trovato.

In particolare, i ladri avrebbero portato via i gioielli e preziosi di famiglia dell’anziana. Un bottino da quantificare con esattezza.

La malcapitata, scoperto l’accaduto al suo rientro a casa, ha denunciato il fatto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato un’indagine sul caso.

Immagine di repertorio