“Gita” al boschetto per rubare la legna: 4 denunce

Oltre 12 quintali di legna pronta per essere portata via illecitamente: intervengono i carabinieri.

I carabinieri della Stazione di Erice (TP) hanno denunciato quattro persone per furto di legna: gli operatori hanno sorpreso il gruppo con 12 quintali di legna già caricate a bordo di un autocarro.

Ecco il bilancio dell’operazione.

Furto di legna a Erice, 4 denunciati

I carabinieri, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio, hanno notato l’autocarro che a malapena si intravedeva tra la vegetazione in un boschetto comunale in via delle Pinete.

Approfondito il controllo, i militari dell’Arma hanno verificato come l’autocarro fosse già pieno di legna appena tagliata e ben sistemata a bordo. Tra gli alberi, invece, armati di motoseghe, vi erano quattro trapanesi di 51, 21, 28 e 27 anni. Erano tutti intenti a tagliare e portare via la legna.

Tutti e quattro sono stati denunciati per il reato di furto aggravato. Gli operatori in servizio hanno anche posto sotto sequestro la legna, gli attrezzi e l’autocarro utilizzato per il singolare furto.

Immagine di repertorio