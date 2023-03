Ladri in azione nei ristoranti di piazza Federico di Svevia: 2 arresti

In corso accertamenti su altri furti avvenuti con modalità simili nel centro storico di Catania.

Nel corso della notte, il personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio, in piazza Federico di Svevia ha arrestato due cittadini rumeni per i reati di tentato furto e furto aggravato.

Ecco i dettagli dell’intervento.

Furto in piazza Federico di Svevia, 2 arresti

Nello specifico i due uomini, senza fissa dimora, sono stati bloccati mentre tentavano di forzare la porta d’ingresso di un noto ristorante situato in piazza Federico di Svevia. I due malviventi sono stati trovati in possesso di numerose monete di vario taglio e due bottiglie di birra, che nascondevano all’interno di uno zaino.

Da successive verifiche effettuate in altri esercizi commerciali vicini, è emerso che gli stessi si erano resi, poco prima, autori di furto in un altro ristorante della piazza. Dell’avvenuto arresto è stato informato il pm di turno, che ha disposto di associare i due arrestati alle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata del 24 marzo.

Sono in corso ulteriori accertamenti circa episodi analoghi avvenuti con le medesime modalità.