Regione Siciliana, chi è Gaetano Galvagno: il giovane “meloniano” nuovo presidente all’Ars

Ufficiale l'elezione di Gaetano Galvagno come nuovo presidente dell'Ars. Succede al forzista Gianfranco Miccichè.

Con Gianfranco Micchichè fuori dai giochi, è Gaetano Galvagno il nuovo presidente all’Ars eletto nel primo pomeriggio di oggi dall’assemblea di Palazzo dei Normanni.

Chi è Gaetano Galvagno, la carriera politica

Gaetano Galvagno, di Paternò, in provincia di Catania, classe 1985, nel giro di cinque anni si è trasformato in un “gioiellino” della politica siciliana.

Nipote di Mimmo Galvagno, ex consigliere provinciale e volto noto della politica catanese, Gaetano ha cominciato la sua carriera politica, solo cinque anni fa. Nel 2017, scegliendo Fratelli d’Italia, inchiodato al 5%, e vince, superando la lista costituta dal leghista mottese Anastasio Carrà e dal consigliere comunale catanese Carmelo Nicotra.

La corsa a Palermo, i riconoscimenti

Quel risultato, 5711 le preferenze ottenute, gli hanno permesso di acquistare fiducia a Palermo, siglando una forte amicizia con il presidente del Senato Ignazio La Russa.

E intanto Galvagno cresce a Palermo, prima come Vicepresidente della Commissione Bilancio e poi come deputato segretario dell’Assemblea regionale siciliana.

Amministrative a Paternò

A Paternò, sua città d’origine, il deputato Galvagno ha tentato il tutto per tutto alle amministrative dello scorso giugno sfidando l’amministrazione uscente e scegliendo Alfio Virgolini come candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Ma la lista di Galvagno si è attestata prima al 45% con Fratelli d’Italia primo partito in città con più del 13% dei voti.

Il successo di Gaetano Galvagno alle Elezioni Regionali 2022, il suo futuro all’Ars

Il 25 settembre con quasi 14mila preferenze, triplicando in quasi tutti i comuni della provincia i risultati del 2017, è riuscito a posizionarsi primo degli eletti di Fratelli d’Italia in Sicilia.

Nei giorni scorsi era uscita la notizia della mancata ricandidatura di Gianfranco Miccichè: “Non sarò candidato”. Il Commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, la scorsa settimana, ha voluto chiarire la sua posizione attraverso una nota: “Continuo a percepire una costante preoccupazione circa la mia possibile rielezione a Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Così come tutti sanno, io sono una persona seria e 5 anni fa fui eletto su indicazione della maggioranza. Sono sicuro che anche questa volta sarà eletto il deputato indicato dalla nostra coalizione”.

Foto profilo facebook di Gaetano Galvagno