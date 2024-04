Gagliano Castelferrato: ecco il Rendiconto 2023

L’Esecutivo ha dato l’ok con apposita delibera e adesso sarà presentato in Consiglio. Il documento presenta un risultato pari a 5,8 milioni di euro, mentre si registra un avanzo da 2,5 milioni

GAGLIANO CASTELFERRATO – L’Esecutivo gagliardese ha approvato con apposita delibera lo schema di Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2023 che adesso sarà presentato al Consiglio comunale per le conseguenti determinazioni.

Il provvedimento dell’Amministrazione ha quindi messo la massima Assise cittadina nelle condizioni di deliberare ed approvare entro il termine del 30 aprile il documento comprendente il Rendiconto di gestione 2023 in tutti i suoi contenuti.

Il Risultato gestionale, presenta un risultato di amministrazione pari a 5.810.995,97 euro. Le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a 1.433.150,22 euro e la parte che risulta disponibile è di 4.377.845,75 euro.

Il risultato di competenza rileva un avanzo di 2.519.735,84 euro così determinato: accertamenti di competenza 10.421.596,73 euro; impegni di competenza 8.919.278,06 euro e la quota utilizzata di fondi pluriennali vincolati applicata al bilancio è pari a 1.017.417,17 euro.

Riguardo le spese in conto capitale dell’esercizio di riferimento sono state rilevate delle variazioni tra le previsioni definitive e gli impegni assunti. Nello specifico lo scostamento di 6.290.996,29 euro è stato determinato dal maggiore riversamento di 3.957.814,89 euro dei canoni royalties, da parte della Regione Sicilia, rispetto alla previsione iniziale, nonché dai finanziamenti riconosciuti dalla Regione siciliana con i ddg n. 1951/2023 efficientamento energetico pubblica illuminazione e fondo per gli Enti locali per la continuità dei servizi.

Durante l’esercizio 2023 sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a 9.918.540,32 euro e sono stati pagati residui passivi per un importo pari a 6.824.642,83 euro.

I residui attivi stralciati per insussistenza ammontano a 3.995.323,11 euro e quelli stralciati per inesigibilità o dubbia esigibilità a 6.032,14 euro. Il patrimonio netto presenta una consistenza di 19.197.419,35 euro e un fondo dotazione di 10.425.985,76 euro.

Particolarmente importante è il dato che segnala l’efficacia della lotta condotta contro l’evasione: il gettito 2023 dellImu ordinaria è stato pari a 160.000,00 euro, in aumento rispetto al gettito 2022 (110.085,14 euro) e il gettito relativo al recupero dell’Imu degli anni precedenti ammonta a 19.921,64 euro in aumento rispetto agli accertamenti 2022.