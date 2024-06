Galbani assume a tempo indeterminato: opportunità di lavoro per laureati

Partita la ricerca di candidati cui affidare il ruolo di production planner, ovvero pianificatore della produzione

La storica azienda alimentare italiana Galbani, oggi parte del gruppo internazionale Lactalis, è in cerca di personale. Per alcuni suoi stabilimenti di produzione italiani è partita la ricerca di candidati cui affidare il ruolo di production planner, ovvero pianificatore della produzione. Le opportunità di lavoro sono disponibili presso gli stabilimenti di Corteolona (Pavia) e Milano.

Il pianificatore della produzione in Galbani riporta al production planning manager ed è responsabile della pianificazione a livello centrale di uno stabilimento del gruppo (pianificazione giornaliera, settimanale e mensile).

Le funzioni del pianificatore della produzione

Tra le attività tipiche di questa funzione ci sono l’estrapolazione ed analisi di dati da database dedicati, l’analisi di capacità degli impianti produttivi, il reporting collegato alle attività affidate. La figura si occupa inoltre di gestione dello stock dei prodotti di competenza, con relativa analisi e piano d’azione in caso di rischio waste o shortage e della partecipazione ai progetti in corso in area pianificazione della produzione.

Il Gruppo Lactalis Italia

Il Gruppo Lactalis Italia, parte dell’omonima azienda multinazionale, ha assorbito negli anni importanti realtà del settore lattiero-caseario italiano, tra cui appunto Galbani e la Parmalat.

