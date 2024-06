Ferrovie dello Stato assume neolaureati (anche in Sicilia): offerte di lavoro e posizioni aperte

Posizioni aperte anche a Palermo per neolaureati: ecco come candidarsi.

Interessante opportunità di lavoro con Ferrovie dello Stato per neolaureati: la società ha pubblicato delle offerte con posti disponibili anche in Sicilia.

Ecco i dettagli sulle posizioni aperte e su come fare domanda per essere assunti.

Lavoro per neolaureati con Ferrovie dello Stato, posizioni aperte

Il gruppo FS ha pubblicato negli scorsi giorni le seguenti offerte per neolaureati (che hanno conseguito laurea entro un anno o che prevedono di conseguirla entro dicembre 2024):

Field Engineer Infrastrutture E Trasporti – Neolaureati, da inserire in Italferr S.p.A. per la sede di Firenze. Contratto a tempo indeterminato;

Junior Field Engineer – Strutturista – Neolaureato, da inserire in Italferr S.p.A. per le sedi di Milano, Verona, Bologna, Roma, Palermo. Contratto a tempo indeterminato.

Field Engineer Geotecnico – Neolaureato in ingegneria civile strutture – geotecnica per il ruolo da inserire in Italferr S.p.A. per le sede di Roma. Anche in questo caso, Ferrovie dello Stato offre un lavoro con contratto a tempo indeterminato.

Requisiti

Field Engineer Infrastrutture E Trasporti

laurea magistrale in Ingegneria Civile , indirizzo Infrastrutture e Trasporti*.

, indirizzo Infrastrutture e Trasporti*. disponibilità ad effettuare trasferte sia su cantieri in Italia che all’estero.

gradita ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad e software per programmi di tracciato stradale e ferroviario (Bentley Open Rail, Bentley Open Roads, Civil Design, Autodesk Civil 3D, Sierrasoft Roads, ecc.);

per programmi di tracciato stradale e ferroviario (Bentley Open Rail, Bentley Open Roads, Civil Design, Autodesk Civil 3D, Sierrasoft Roads, ecc.); gradita buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello medio superiore B2 del Quadro di riferimento europeo).

(almeno a livello medio superiore B2 del Quadro di riferimento europeo). Ferrovie dello Stato cerca anche neolaureati con capacità di problem solving, buone capacità di relazione e di lavoro in gruppo, capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro, capacità decisionali.

Junior Field Engineer – Strutturista

laurea magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Strutture*;

disponibilità ad effettuare trasferte frequenti sia su cantieri in Italia che all’estero;

gradita ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad e software per programmi di calcolo strutturale (FEM, Midas, Paratie, SAP);

gradita buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello medio superiore B2);

Completano il profilo del candidato ideale: capacità di problem solving, buone capacità di relazione e di lavoro in gruppo, capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro, capacità decisionali.

Field Engineer Geotecnico

laurea magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Strutturale – Geotecnico;

costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito un master specialistico in opere geotecniche;

disponibilità a effettuare trasferte frequenti sia su cantieri in Italia che all’estero;

gradita ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad e software per programmi di calcolo geotecnico (FEM, FDM, FLAC, Plaxis, SAP);

gradita buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello medio superiore B2);

Completano il profilo del candidato ideale per Ferrovie dello Stato: capacità di problem solving, buone capacità di relazione e di lavoro in gruppo, capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro, capacità decisionali.

Contratto, stipendio e benefit

Ferrovie dello Stato offre un’opportunità di assunzione diretta come da CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie. In più, tra i benefit rientrano:

possibilità di smart working;

welfare integrativo;

assicurazione sanitaria.

Come candidarsi e scadenza

Per conoscere tutte le offerte di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato e candidarsi basta accedere alla sezione “Offerte di lavoro” del sito ufficiale, selezionare l’offerta di proprio interesse e cliccare sul tasto “candidati”. La scadenza per le 4 offerte con trasferte all’estero è fissata per il 2 luglio 2024.

Il gruppo Ferrovie dello Stato

La società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si occupa della gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Il 1° luglio 2001 è nata come RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA, e negli anni si è proposta di garantire ai viaggiatori un servizio di prima qualità e attendo all’innovazione e alla digitalizzazione in campo ferroviario.

Immagine di repertorio