Ferrovie dello Stato assume, le nuove offerte di lavoro attive: posizioni aperte e domande

Opportunità anche per diplomati, diversi posti a tempo indeterminato: ecco le ultime offerte attivate dalle società di Ferrovie dello Stato.

Ferrovie dello Stato assume e pubblica sul sito ufficiale nuove offerte di lavoro per il mese di giugno/luglio 2024.

Ecco le posizioni aperte, i requisiti e come fare domanda.

Ferrovie dello Stato, le nuove offerte di lavoro (al 22 giugno)

Le ultime offerte di lavoro attivate da Ferrovie dello Stato includono le selezioni per:

Buyer (scadenza 03.07.2024): da inserire con contratto a tempo indeterminato nel team di Direzione Acquisti – Acquisti No Captive di Italferr, sede di Roma;

(scadenza 03.07.2024): da inserire con contratto a tempo indeterminato nel team di Direzione Acquisti – Acquisti No Captive di Italferr, sede di Roma; Progettista Strutture – Progetto Neom Arabia Saudita (scadenza 05/07/2024): contratto a tempo indeterminato con Italferr (società Ferrovie dello Stato) per lavoro sul progetto NEOM Southconnector a Riyad, Arabia Saudita. Sede a Roma.

(scadenza 05/07/2024): contratto a tempo indeterminato con Italferr (società Ferrovie dello Stato) per lavoro sul progetto NEOM Southconnector a Riyad, Arabia Saudita. Sede a Roma. Trenitalia Operatore Manutenzione Rotabili (Scadenza 12.07.2024, contratto di apprendistato): sede di Bolzano. Possibilità di passaggio a tempo indeterminato.

(Scadenza 12.07.2024, contratto di apprendistato): sede di Bolzano. Possibilità di passaggio a tempo indeterminato. Coordinatore della Mobilità (scadenza 01/07/2024): per la sede di Genova della Operations di Busitalia Rail Service. Altro contratto di lavoro a tempo indeterminato con Ferrovie dello Stato.

(scadenza 01/07/2024): per la sede di Genova della Operations di Busitalia Rail Service. Altro contratto di lavoro a tempo indeterminato con Ferrovie dello Stato. Operatore Della Sosta – Mestre (scadenza 04/07/2024): operatore da inserire a tempo determinato all’FS Park S.p.A., sul parcheggio di Mestre.

Requisiti

Buyer

Laurea Magistrale nell’area Giurisprudenza;

Master/Dottorato/Specializzazione sugli Appalti e/o Contratti Pubblici e/o privati;

Pregressa esperienza di almeno 2 anni nel ruolo in Stazioni Appaltanti – Uffici gare ed appalti – società di consulenza – studi legali;

Conoscenza di sistemi operativi Windows, Pacchetto Office;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo);

Capacità di team working, flessibilità, capacità relazionali e negoziali, comunicazione chiara ed efficace, competenze organizzative e gestionali, capacità di lavorare in situazioni di stress.

Costituiscono titoli preferenziali per questo lavoro con Ferrovie dello Stato:

Conoscenza della normativa comunitaria e italiana in materia di Appalti Pubblici;

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

Progettista Strutture – Progetto Neom Arabia Saudita

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile con indirizzo strutture;

Esperienza di almeno 8 anni nella progettazione di opere civili, preferibilmente in contesti internazionali;

Conoscenza del mondo della progettazione strutturale delle opere civili in ambito ferroviario, e preferibilmente anche stradale, con particolare riguardo a ponti e cavalcaferrovia;

Conoscenza elevata dei calcoli di analisi strutturale delle opere civili con particolare riguardo ai ponti;

Disponibilità a trasferte, anche continuative, in ambito internazionale. Per la natura del progetto si prevedono periodi, anche lunghi, di permanenza all’estero, a Tabuk.

Orientamento ai risultati, capacità di problem solving, flessibilità, orientamento al risultato, team working.

Trenitalia Operatore Manutenzione Rotabili (lavoro per Ferrovie dello Stato in Trentino)

Età richiesta: tra i 18 ed i 29 anni, in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento;

È richiesta la conoscenza almeno elementare della lingua tedesca/italiana;

Diploma di scuola superiore quinquennale o qualifiche/Attestati professionali rilasciati dal Dipartimento Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano (triennali e quadriennali);

Conoscenza dei principi ed elementi di elettrica, elettrotecnica e/o elettronica (da indicare nel curriculum vitae).

Possesso di specifici requisiti fisici per la mansione.

Coordinatore della mobilità

Diploma di scuola media superiore quinquennale.

Preferibilmente esperienza di almeno un anno in ruoli di coordinamento.

Conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.

Patente di guida categoria ‘B’.

Residenza: Regioni LIGURIA- PIEMONTE – VALLE D’AOSTA.

Operatore della Sosta – lavoro con Ferrovie dello Stato

Diploma;

Buon uso del pc e delle tecnologie;

Buona conoscenza di Office, con particolare riferimento ad outlook, excel e word per attività di registrazione e imputazione dati;

Manualità nell’utilizzo degli attrezzi da lavoro per le attività di manutenzione e riparazione;

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Orientamento al cliente, tensione al risultato, problem solving e capacità di integrazione nel team.

Come fare domanda

Per conoscere tutte le nuove offerte di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato e candidarsi basta accedere alla sezione “Jobs” del sito ufficiale, selezionare l’offerta di proprio interesse e cliccare sul tasto “candidati” entro la data di scadenza fissata.

Lavora con Ferrovie dello Stato, info utili

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si occupa della gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Il 1° luglio 2001 è nata come RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA, e negli anni si è proposta di garantire ai viaggiatori un servizio di prima qualità e attendo all’innovazione e alla digitalizzazione in campo ferroviario.

Ecco alcuni articoli utili per chi desidera lavorare nel mondo ferroviario statale, che offre tante opportunità anche a tempo indeterminato.

Si ricorda che – tra le offerte di lavoro recenti di Ferrovie dello Stato – ci sono anche selezioni per neolaureati e altre figure da impiegare con Italferr per la sezione estero. Di seguito gli articoli per visualizzare le offerte.

Immagine di repertorio