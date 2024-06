Ferrovie dello Stato, opportunità di lavoro nella sezione Estero: le posizioni aperte

Nuove assunzioni per Italferr con frequenti trasferte fuori dall'Italia ecco requisiti e come candidarsi.

Ferrovie dello Stato assume anche all’estero e offre interessanti opportunità di lavoro: ecco le ultime offerte attivate a giugno 2024.

Sono 4 le posizioni aperte nella sezione “Estero”. Per altre offerte, attive in tutta Italia, rimandiamo alle offerte di giugno 2024.

Ferrovie dello Stato, lavoro anche all’estero: posizioni aperte

Ferrovie dello Stato ha pubblicato offerte di lavoro per le seguenti posizioni, che prevedono la sede di lavoro in Italia ma frequenti trasferte all’estero:

Bim coordinator (Italferr S.p.A., sede di Roma) da inserire nella Direzione Tid Spoke & Digital Rail Infrastructure Development dell’azienda;

(Italferr S.p.A., sede di Roma) da inserire nella Direzione Tid Spoke & Digital Rail Infrastructure Development dell’azienda; Bim Specialist – Progettista Idraulica (Italferr S.p.A., sede di Roma);

(Italferr S.p.A., sede di Roma); Bim Specialist – Progettista Civile E Geotecnico (Italferr S.p.A., sede di Roma);

(Italferr S.p.A., sede di Roma); Bim Specialist – Specialista Armamento (Italferr S.p.A., sede di Roma);

Requisiti

Ecco i requisiti per accedere alle offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato che prevedono frequenti trasferte all’estero.

BIM COORDINATOR

Laurea Magistrale – Ingegneria Civile/Edile o Architettura;

Conoscenza delle normative di settore nazionali ed internazionali (Es. UNI 11337, ISO 19650), e capacità di utilizzo dei software di coordinamento per le attività di Model checking (code checking e clash detection);

Esperienza maturata come progettista, project engineering, data analytics, direttore lavori

Conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie informatiche e delle tecniche analitiche per la gestione e l’elaborazione di modelli informatici;

Conoscenza e capacità di utilizzo di software di BIM Authoring;

Conoscenza e capacità di utilizzo di software di coordinamento per la preparazione dei modelli BIM di coordinamento e federati;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Ottima competenza di utilizzo di software quali Autodesk, Revit, Civil 3D, Dynamo, Autocad, Bentley, ProjectWise, Microstation, Open Rail/Road.

PROGETTISTA IDRAULICA

Laurea Magistrale nell’area Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e con specializzazione in idraulica o simili;

Esperienza pregressa di almeno due anni nell’ambito della progettazione di opere idrauliche;

Conoscenza delle principali normative in ambito idrologico-idraulico;

Conoscenza di base della normativa in materia di Lavori Pubblici, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative;

Conoscenza sistemi operativi Windows®, Pacchetto Office e Autodesk Autocad; Conoscenza dell’utilizzo dei software di modellazione idraulica: HEC-RAS, SWMM, HEC-HMS e simili;

Conoscenza dell’utilizzo di software per la modellazione idraulica BIM: Civil 3D, Open Rail/Roads, Revit;

Conoscenza buona della lingua inglese parlata e scritta;

Piena disponibilità a frequenti trasferte su territorio internazionale.

PROGETTISTA CIVILE E GEOTECNICO

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale con indirizzo strutture e/o geotecnica;

Esperienza di minimo 5 anni nella progettazione di opere civili preferibilmente in contesti internazionali;

Conoscenza elevata dei calcoli di analisi strutturale e/o geotecnica delle opere civili;

Gradita conoscenza della progettazione e/o controllo della costruzione di opere civili, preferibilmente infrastrutture;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo) richiesta. Conoscenze aggiuntive di altre lingue (es. spagnolo, francese, ecc.) sono valutate positivamente.

Disponibilità a trasferte, anche continuative, in ambito internazionale.

Aver maturato esperienza nella gestione lavori interferenti con l’esercizio ferroviario;

Iscrizione all’albo professionale;

Conoscenza e utilizzo di piattaforme digitali di collaborazione e software BIM: Bentley,Team system CPM (ex STR Vision CPM), Autodesk Revit, Solibri Model Checker; Autodesk Naviswork; BIM360.

SPECIALISTA ARMAMENTO

Diploma di Geometra, Perito industriale, Diplomi rilasciati da istituti tecnici del settore tecnologico e/o Laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria Meccanica e/o Ingegneria Civile;

Buona conoscenza del sistema ferroviario in genere, dell’esercizio e delle relative interfacce con binario;

Approfondita conoscenza delle correnti metodologie per la progettazione BIM es. Benetley (Microstation, OpenRail , Generative Components) e Autodesk (AutoCAD, Civil 3D, Subassembly Composer, Dynamo, Revit);

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo). Sono valutate positivamente conoscenze aggiuntive di altre lingue (es. spagnolo, francese, ecc.)

Gradita esperienza superiore ai 5 anni nel settore della progettazione dell’armamento di linee ferroviarie e ferroviarie metropolitane;

Iscrizione all’albo professionale;

Conoscenza e utilizzo di piattaforme digital di colloborazione e software BIM (Bentley, Team system CPM, Naviswork, BIM360);

Disponibilità a trasferte, anche continuative, in ambito internazionale.

Completano il profilo di questa offerta di lavoro di Ferrovie dello Stato: capacità di teamworking in ambiente multidisciplinare ed internazionale, capacità di problem solving, orientamento al risultato e al cliente.

Come candidarsi

Per conoscere tutte le offerte di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato e candidarsi basta accedere alla sezione “Offerte di lavoro” del sito ufficiale, selezionare l’offerta di proprio interesse e cliccare sul tasto “candidati”. La scadenza per le 4 offerte con trasferte all’estero è fissata per il 28 giugno 2024.

Il gruppo Ferrovie dello Stato

La società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si occupa della gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Il 1° luglio 2001 è nata come RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA, e negli anni si è proposta di garantire ai viaggiatori un servizio di prima qualità e attendo all’innovazione e alla digitalizzazione in campo ferroviario.