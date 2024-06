Opportunità di lavoro con Primark a Catania: posizioni aperte e come candidarsi

Diverse le figure ricercate dalla nota multinazionale, anche a tempo indeterminato.

Opportunità di lavoro con Primark a Catania: diverse le posizioni aperte per lo store siciliano della nota catena a giugno 2024.

Ecco i requisiti, la tipologia di contratto prevista per le figure ricercate e come candidarsi.

Lavoro con Primark a Catania, posizioni aperte a giugno 2024

L’azienda – specializzata nella vendita di abbigliamento e accessori low cost e articoli per la casa a prezzi accessibili – è alla ricerca delle seguenti figure da inserire nello store di Catania:

Addetto alle Vendite (part time 18/20 ore o job on call, tempo determinato);

(part time 18/20 ore o job on call, tempo determinato); Addetto alle Vendite (categorie protette);

Team Manager (tempo indeterminato, full time, inquadramento al 2° livello del CCNL del Commercio – Distribuzione e Servizi, RAL da 30.5K di euro);

(tempo indeterminato, full time, inquadramento al 2° livello del CCNL del Commercio – Distribuzione e Servizi, RAL da 30.5K di euro); Department Manager (tempo indeterminato, full time, inquadramento al 2° livello del CCNL del Commercio – Distribuzione e Servizi, RAL da 33K di euro);

(tempo indeterminato, full time, inquadramento al 2° livello del CCNL del Commercio – Distribuzione e Servizi, RAL da 33K di euro); Store Manager Sud (tempo indeterminato, full time, inquadramento di livello Quadro del CCNL del Commercio – Distribuzione e Servizi, RAL a partire da € 46K + bonus).

Si tenga conto che le offerte di lavoro di Primark per la sede di Catania sono aggiornate alla data 19/6/2024 e che sono in costante aggiornamento.

Requisiti

Addetto alle Vendite

Attenzione al cliente;

Spiccate doti comunicative, capacità di ascolto e creatività;

Buone capacità organizzative e attenzione ai dettagli;

Attitudine al lavoro di squadra;

Interesse per la moda e le ultime tendenze;

(Preferenziale), aver già lavorato in un contesto di vendita al dettaglio con elevati flussi di clienti.

Team Manager

Determinazione a crescere al fine di ottenere un lavoro come Store Manager dei futuri punti vendita Primark;

Esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO, come punto di riferimento all’interno di un team;

Dinamismo;

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale: con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 3 regioni in cui è presente Primark.

Department Manager

Determinazione a crescere al fine di ottenere un lavoro come Store Manager dei futuri punti vendita Primark;

Esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO, come punto di riferimento all’interno di un team;

Dinamismo;

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale: con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 3 regioni in cui è presente Primark.

Store Manager Sud

Esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO

Esperienza diretta nella gestione e sviluppo di un team manageriale

Dinamismo;

Disponibile all’inserimento su punti vendita del Sud Italia.

Come fare domanda

Il Gruppo Primark mette a disposizione dei candidati interessati un portale web dedicato al recruiting e alle offerte di lavoro in Sicilia e in Italia. Qui il candidato può ricercare le posizioni aperte e caricare il curriculum per inviarlo all’azienda.

Primark, l’azienda che offre lavoro

Primark è un’azienda scozzese specializzata nella vendita di abbigliamento e appartiene alla Associated British Foods. Opera in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda (con marchio Penneys), Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America, Italia e Slovenia. Possiede 15 punti vendita in Italia e più di 4000 collaboratori ed è una realtà in continua espansione.

