Intesa Sanpaolo lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore bancario, il marchio Intesa Sanpaolo mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Intesa Sanpaolo, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e varino in base alle esigenze dell’azienda, di solito i profili maggiormente ricercati riguardano i seguenti settori:

Aree di business banking;

Corporate banking;

Private banking;

Wealth management;

Finanza e controllo;

Risorse umane;

Innovazione e digitalizzazione.

Intesa Sanpaolo, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare dipendono dalla posizione a cui ti candidi. In generale, si richiede un diploma o una laurea in discipline economiche, giuridiche o umanistiche, una buona conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere, una spiccata attitudine al lavoro di squadra e al problem solving, una forte motivazione e passione per il settore bancario e finanziario.

Intesa Sanpaolo, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte.

