Nuove opportunità lavorative con Lego, come candidarsi

Occasioni che spaziano in diversi settori con l'opportunità di entrare a far parte di un ambiente dinamico

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un ambiente creativo e dinamico, il gruppo Lego mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Lego, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale le posizioni maggiormente ricercate sono le seguenti:

Progettisti e ingegneri

Marketing e comunicazione

Ricerca e sviluppo

Produzione e logistica

Vendite e distribuzione

Tecnologia dell’informazione

Risorse umane

Lego, i requisiti per lavorare

Conoscenza e passione per i prodotti

Competenze tecniche

Creatività e pensiero innovativo

Capacità di lavoro di squadra

Competenze di problem solving

Competenze comunicative

Conoscenza linguistica

Formazione ed esperienza

Lego, come candidarsi

Tutti coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi“.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI