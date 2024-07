Opportunità lavorative con Zucchetti, profili e requisiti ricercati

L’azienda offre impieghi per studenti, neodiplomati e laureati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della tecnologia, il marchio Zucchetti mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Zucchetti, profili e requisiti richiesti

L’azienda offre opportunità sia per studenti, che neodiplomati o laureati, tutto ciò per arricchire il vivaio dei talenti a disposizione. I numerosi settori aziendali offrono diverse possibilità d’inserimento: da programmatori esperti a consulenti applicativi, dall’amministrazione alla contabilità, dal commerciale al marketing, dal servizio clienti all’help desk.

Per lavorare è necessario avere una laurea in informatica, ingegneria, economia o discipline affini, oppure un diploma di scuola superiore con esperienza nel settore ICT. Inoltre, si richiede una buona conoscenza dell’inglese, capacità di problem solving, spirito di squadra e passione per l’innovazione.

Zucchetti, come candidarsi

Attraverso la seguente piattaforma, dedicata alle carriere è possibile candidarsi, ricercare le posizioni di interesse sia per sede lavorativa che per posizione ricercata.

