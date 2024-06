Ferrovie dello Stato, offerte di lavoro luglio 2024

Numerose le nuove posizioni messe a disposizione

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in un settore stimolante e gratificante, Ferrovie dello Stato mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Ferrovie dello Stato, i profili ricercati

Il gruppo cerca persone dinamiche e con esperienza, mentre i ruoli possono spaziare in diversi settori. Inoltre tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale i profili che ultimamente sono più ricercati spaziano nei seguenti ambiti:

Project manager assistant materiali rotabili e impianti industriali Trenitalia

Specialista legale contenzioso

Specialista affari legali

Direttore dei lavori

Trenitalia: data protection it specialist

Trenitalia: sistemisti del materiale rotabile

Referente tecnico di offerta

Project engineer

Progettista geologia

Project planner

Ferrovie dello Stato, come candidarsi

Per poter prendere visione delle posizioni aperte è possibile visitare questa pagina e scegliere il ruolo desiderato tra le innumerevoli nuove opportunità lavorative.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI