Gas, Meloni al G7: “Serve sforzo internazionale”. Domani il vertice UE

La presidente del Consiglio auspica maggiore impegno da parte dei Paesi sul tema del tetto al prezzo del gas.

La premier italiana Giorgia Meloni sottolinea la necessità di compiere “uno sforzo internazionale sul gas”. Si tratta del pensiero espresso dalla presidente del Consiglio in collegamento video in occasione del G7.

Per Meloni è fondamentale riuscire a trovare un accordo sul price cap da parte dei Paesi europei. Nelle scorse settimane i leader europei hanno discusso a lungo sul tema, ma al momento la strada sembra essere ancora in salita.

Energia, domani vertice UE

Proprio per la giornata di domani, martedì 13 dicembre, è previsto un vertice dei ministri UE sull’Energia per discutere del tetto al prezzo del gas.

Nel corso del suo intervento Giorgia Meloni ha poi ribadito l’impegno nelle sanzioni alla Russia, complimentandosi in seguito con il cancelliere tedesco Olaf Scholz per l’efficacia del vertice e per gli sforzi della presidenza tedesca.