Gatti presi a calci come palloni, rissa sfiorata dopo il video choc: arrivano i carabinieri

Animalisti in piazza per chiedere giustizia dopo che due giovani hanno sottoposto i randagi a violenze. Momenti di tensione, urla e scontri sfiorati

Prima l’orrore dei gatti randagi presi a calci e usati come palloni, mentre altri riprendevano la scena e la postavano sui social. Poi la rivolta, con tanto di video, guidata dal trapanese Enrico Rizzi, leader animalista, vegano, che da oltre 15 anni è impegnato nella tutela giuridica degli animali.

E’ successo a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. “Vergognatevi”, urlavano in coro gli animalisti scesi in piazza. Momenti di tensione e l’intervento dei carabinieri quando si è sfiorata la rissa con alcuni cittadini che provavano a difendere uno degli autori dei maltrattamenti agli animali.

Calci ai gatti, cosa è successo

Due ragazzini di Piedimonte hanno girato più di un video in cui prendono a calci randagi vantandosene. Uno dei filmati, diventati virali, riprende un gatto con la scritta “pallonetto” sovrapposta alle immagini che mostrano un calcio alla pancia dell’animale che viene scaraventato lontano. Caos e proteste dopo la diffusione del video con la richiesta di pene severe da parte di tutti.

Dopo la condanna unanime, i due ragazzini si sono rivolti a “Tanfuk” per chiedere pubblicamente scusa a tutti, ma adducendo una motivazione che ha provocato ulteriori polemiche: i due hanno raccontato di non voler ferire gli animali ma di voler vedere la loro “proverbiale agilità”. Gli attivisti dell’associazione Anpana hanno annunciato una denuncia. Altri animalisti, come si vede dal video, sono scesi in piazza per chiedere giustizia per i gatti colpiti brutalmente.