Gela, armati di fucile tentano di rapinare ufficio postale

Più o meno identica la dinamica della rapina, questa volta messa a segno, in un supermercato di via Venezia

Con i volti travisati e armati di fucile, due uomini, questa mattina, hanno fatto irruzione presso un ufficio postale di Gela in provincia di Caltanissetta. Il loro tentativo è però andato a vuoto in quanto hanno poco dopo deciso di fuggire non prima di avere esploso un colpo di pistola contro la paratia blindata dell’ufficio postale. I dipendenti, intuendo cosa stava accadendo, hanno bloccato le porte e i due rapinatori hanno sparato il colpo senza riuscire a frantumare la paratia. Dopo, sono fuggiti a bordo di uno scooter. Nessuno è rimasto ferito.

Rapina al supermercato a segno

Più o meno identica la dinamica della rapina, questa volta messa a segno, in un supermercato di via Venezia sempre a Gela. In quel caso i malviventi, armati di pistola e fucile, erano riusciti a portare via i soldi della cassa. Indagini in corso.