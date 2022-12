Gela, centro anziani di via Siragusa, investimento da 626 mila euro

L’Amministrazione comunale gelese ha inaugurato nei giorni scorsi il cantiere finanziato con le risorse di Agenda Urbana. La prima di tredici opere che promettono di cambiare il volto della città

GELA (CL) – Lo scorso febbraio la manifestazione di interesse per i lavori di rifunzionalizzazione dell’immobile comunale di via Siragusa da adibire a Centro per anziani. Adesso il via ai lavori, il cui importo è di 626.760,91 euro di cui 608.333,99 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso e 18.426,92 per i costi di sicurezza non soggetti a ribasso. Si tratta della prima delle tredici opere da realizzare grazie al canale di finanziamento di Agenda Urbana, che ha permesso di portare a Gela oltre venti milioni di euro. Il progetto prevede che si proceda anche con modifiche strutturali ai locali.

Il vice sindaco Terenziano Di Stefano, che ha seguito tutte le fasi di Agenda Urbana sin dall’inizio e sin dall’insediamento, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, che dà il via a una serie di cantieri che cambieranno il volto della città. “Ancora una volta – ha dichiarato – il ringraziamento va al dirigente Tonino Collura, che si è speso e prodigato quotidianamente per portare avanti questo programma, al Rup Raffaella Galanti e al direttore dei lavori Orazio Marino. Nessuno dell’eccezionale gruppo di lavoro appositamente creato per Agenda Urbana si è mai tirato indietro di fronte alle innumerevoli difficoltà, in primis la carenza di personale a Palazzo di città. Finalmente, iniziamo a raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato”.

Anche l’assessore ai Lavori pubblici Romina Morselli si è detta contenta dell’avvio di questa nuova fase per la città di Gela: “Quattro anni di impegno, progetti, burocrazia e problemi, e ora ci siamo. È stato un grande lavoro di squadra, ma quando vedremo tutte le opere realizzate sarà motivo di orgoglio. Pochissime Amministrazioni del passato possono vantare i risultati della nostra e di quelle recenti nessuna. Grazie a chi ci ha creduto e si è impegnato”.

Intanto, dal Comune fanno sapere che gli uffici competenti hanno già iniziato a gettare le basi per Agenda Urbana 2, la cui nascita è prevista nel 2023. A tal proposito, un incontro si è già svolto nei locali del Dipartimento regionale della Programmazione alla presenza, per Gela, del vice sindaco Di Stefano e del dirigente Collura.