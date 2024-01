Gelato, l’Italia si laurea campione del mondo: in finale battute Corea del Sud e Ungheria

A gareggiare alla 45^ edizione di Sigep a Rimini 11 nazioni

Forse non era così scontato come ci si poteva attendere, ma il gelato italiano si è aggiudicato il podio come migliore al mondo. Insomma, pronostico e attese confermate e ufficilizzate alle 45° edizione di Sigep a Rimini. La manifestazione, aperta sabato 20 e conclusasi lunedì 22 gennaio, ha dunque visto trionfare il tricolore nellaa Gelato World Cup.

Le nazioni partecipanti

Hanno garaggiato 11 nazioni: Argentina, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Italia, Messico, Perù, Singapore, Taipei Cinese e Ungheria. Ogni team – composto da 4 concorrenti e da un team manager – ha dovuto affrontare 10 prove a tempo. Dalla creazione del gelato “perfetto” grazie all’abbinamento di due ingredienti sorteggiati, alla creazione di una monoporzione alla vaschetta decorata, alla torta gelato. Due le giurie internazionali che hanno espresso il loro verdetto in base a due caratteristiche: arte e tecnica, presieduta da Giancarlo Timballo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I vincitori

I vincitori sono stati gli italiani Domenico Di Clemente, lo chef Filippo Valsecchi, il pasticciere Vincenzo Donnarumma, il gelatiere Rosario Nicodemo e il team maganer Davide Malizia. In seconda e terza posizione la Corea del Sud e l’Ungheria.