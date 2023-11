Prova il colpo in un ristorante: per sfuggire all’arresto si nasconde nel congelatore

Arrestati due giovani mentre stavano tentando di mettere a segno un furto in un ristorante: uno dei due si è nascosto nel congelatore

Arrestati dalla polizia, a Firenze, due nordafricani, un algerino di 18 anni e un marocchino di 24, sorpresi mentre stavano tentando di mettere a segno un furto con spaccata in un ristorante in via San Gallo, vicino alla questura, nel centro storico della città. Uno è stato fermato subito all’esterno del locale; il complice, invece, si era nascosto dentro un maxicongelatore nel retrobottega. Il tentativo di furto intorno alle 4, quando i ladri si sarebbero messi all’opera dopo aver sostato prima qualche minuto fuori dal locale in maniera alquanto sospetta. Una volta forzati il bandone e la porta, il più giovane sarebbe entrato, mentre l’altro avrebbe invece fatto da palo in strada. Ma se ne sono accorti i poliziotti di vigilanza, immediatamente intervenuti.

Uno dei due si è nascosto nel congelatore

In pochi istanti i malintenzionati si sono trovati circondati anche dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati giorno e notte in specifici servizio finalizzati proprio al contrasto dei reati predatori. Uno subito preso, mentre il presunto complice sembrava scomparso, non si trovava. Quello già dentro, infatti, aveva cercato goffamente rifugio nel freezer nel retro del ristorante. E’ lì è stato trovato nascosto. Durante i controlli di rito, inoltre, dalle tasche di uno degli arrestati è saltata fuori una chiave a cricchetto, che si ipotizza possa essere stata utilizzata per forzare l’ingresso del locale.