Sindacalisti in lutto, morto Michelangelo Mazzola (Uiltucs Sicilia): “Professionista come pochi”

Dolore per la Uil: il sindacalista aveva 59 anni e da tempo lottava contro una malattia.

Lutto per la Uiltucs Sicilia, sindacato che rappresenta i lavoratori del terziario, turismo, commercio e servizi: è morto il sindacalista Michelangelo Mazzola.

Nel corso della sua carriera, il sindacalista ha lottato al fianco dei lavoratori del settore terziario e del turismo in Sicilia. Aveva 59 anni.

Chi era il sindacalista Michelangelo Mazzola

I rappresentanti della Uiltucs Sicilia lo descrivono come “un professionista come pochi“, “un grande uomo e un caro amico”. Aveva 59 anni ed è morto dopo una lunga malattia. Ricopriva il ruolo di segretario generale della Uiltucs di Enna, Caltanissetta e Agrigento.

I funerali di Michelangelo Mazzola saranno celebrati lunedì alle 15.30 nella Cattedrale di Caltanissetta.

Il cordoglio

“Un uomo appassionato, speciale, leale, sempre professionale, attaccato al suo lavoro e alla struttura come pochi. La Sicilia perde oggi un grande sindacalista, siamo profondamente addolorati”, commenta in una nota la segretaria generale della Uiltucs Sicilia, Ida Saja.

“Oggi per la nostra segreteria e per tutte le lavoratrici e i lavoratori che lo hanno conosciuto è un giorno di grande dolore – dice Saja – perdiamo un amico e compagno di mille battaglie. Ci stringiamo con un forte abbraccio alla moglie Anna e ai figli Giulia e Giuseppe ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Con Michelangelo Mazzola abbiamo condiviso grandi lotte sindacali. Con lui al nostro fianco sapevamo di poter contare sempre su una persona forte, leale e determinata, sempre pronta a schierarsi in difesa dei più deboli. Anche negli ultimi giorni, nonostante le gravi condizioni di salute, continuava a pensare al lavoro, alla struttura e ai suoi lavoratori. Lascia un grande vuoto intorno a noi. Michelangelo, porteremo avanti le nostre battaglie anche in tuo nome”.

“Michelangelo Mazzola ci ha lasciati. Resterà per sempre il ricordo del suo appassionato e leale servizio sindacale, assicurato a lavoratrici e lavoratori anche quando le forze fisiche lo stavano abbandonando”, commentano la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, e il segretario regionale Uil con delega sul territorio di Caltanissetta, Salvatore Guttilla.

“Ad Anna, moglie di Michelangelo Mazzola, e ai figli Giulia e Giuseppe vogliamo esprimere il dolore della Uil nissena e siciliana per il loro lutto che è anche il nostro. Vadano fieri di ciò che ha fatto Michelangelo. Ha dato corpo e spessore a quello che per noi tutti non è soltanto uno slogan: essere Sindacato delle Persone”, aggiungono.

