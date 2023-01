Geraci Siculo, è morta “A ‘Zannarena”, aveva 103 anni

Oggi ci ha lasciati la Sig.ra Nazarena Maggio, la persona più anziana del nostro borgo che il prossimo giugno avrebbe compiuto 103 anni.

Esprimendo le più sentite condoglianze ai familiari vogliamo ricordare con profonda affezione e ammirazione “a ‘Za Nazzarena”, come tutti affettuosamente la chiamavamo, per la sua forza, bontà e saggezza.

Grazie agli insegnamenti che ci lascia in eredità la Sig.ra Maggio rimarrà un faro per la nostra comunità circostanza per la quale proveremo verso di lei un senso di profonda gratitudine. Buon viaggio ‘Za Nazzarena.