Esplosione alla fermata dell’autobus, un morto e diversi feriti: mattina tragica a Gerusalemme

Tragedia a Gerusalemme, si indaga su quello che si ritiene essere un duplice attentato ai danni dei civili avvenuto in mattinata.

Nella mattina di oggi si è verificata una terribile esplosione a una fermata dell’autobus a Gerusalemme (Israele): ci sarebbe un morto e diverse persone sarebbero rimaste ferite.

A riportare la notizia è il quotidiano israeliano Haaretz. Si indaga sull’episodio, che si tema possa essere un vero e proprio attentato con vittime tra i civili.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe verificata una doppia esplosione nei pressi di una fermata dell’autobus a Gerusalemme. Si tratterebbe di una zona solitamente gremita di pendolari.

La prima deflagrazione è avvenuta vicino all’ingresso occidentale di Givat Shaul poco dopo le 7. La seconda, invece, avrebbe interessato l’ingresso di Ramot intorno alle 7.30. Le esplosioni hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di almeno altre 18 persone (due delle quali, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero in condizioni critiche).

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini sull’episodio. In particolare, gli agenti cercano di scoprire se vi fosse una borsa con un ordigno esplosivo nei pressi delle zone interessate dalla tragedia.

Le crescenti tensioni tra Palestina e Israele registrate negli ultimi giorni non permettono di escludere che si sia trattato di un duplice attentato nell’ambito del conflitto israelo-palestinese. E, mentre il mondo guarda con orrore all’evoluzione della guerra in Ucraina, le tensioni internazionali non fanno che aumentare.

Nel caso di Israele, i problemi non riguardano solo la Palestina. Di recente, infatti, le autorità dell’Iran hanno accusato Israele della morte di un militare della Forza aerospaziale dei Guardiani della rivoluzione, vittima dell’esplosione di un ordigno nei pressi di Damasco.

