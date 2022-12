“Gesù piange”: scatta l’indagine della Curia su una statua

Ci troviamo dinanzi al miracolo di Natale? Alcuni fedeli avrebbero visto lacrimare la statua di Gesù a Torino: c'è però chi non ci crede

Potremmo essere dinanzi a un miracolo di Natale. Dei fedeli, infatti, hanno affermato di aver visto lacrimare l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, una statua di Gesù collocata nel parco di Stupinigi, a Torino.

Il potenziale miracolo sarebbe avvenuto quando alcuni volontari dell’associazione “La luce dell’Aurora”, attiva da anni in zona, erano in preghiera nella Taverna degli Angeli.

Numerosi testimoni avrebbero raccontato sulla pagina social della Madonna di Stupinigi di aver visto coi propri occhi le lacrime copiose scorrere dagli occhi del volto di Cristo.

Tra testimoni oculari e chi smonta l’ipotesi della lacrimazione della statua di Gesù

La Curia di Torino, avvertita negli ultimi giorni, avrebbe già fatto scattare le indagini per ricostruire la vicenda e accertarne l’effettiva veridicità, per capire se davvero la statua di Cristo possa aver pianto.

Tuttavia, nel web, molti avrebbero già smontato il potenziale “miracolo”, come ad esempio il sito di fact checking Bufale.net.

“Se osserviamo con attenzione il video – scrive Bufale.net – notiamo che il liquido trasparente che riga il volto della statua di Gesù risulta immobile, dunque non è possibile assistere a una lacrimazione in atto. La notizia del ‘miracolo’, quindi, è ridotta alle parole dei fedeli presenti in quel momento ed è ripresa soltanto dalla stampa locale”.