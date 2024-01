VIDEO | Giallo ad Agrigento, donna 80enne trovata morta in casa: scatta l’indagine

Misteriose le dinamiche dell'accaduto: le indagini

Una donna di 80 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione in via Gamez ad Agrigento. Da giorni i vicini non la vedevano e preoccupati hanno deciso di lanciare l’allarme.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le indagini

Per primi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo della donna riverso a terra. Nessuna pista viene esclusa al momento, non è ancora chiaro se si tratta solo di una morte naturale o se ci sia altro. Sul posto la polizia scientifica si sta occupando dei rilievi all’interno dell’abitazione, in presenza del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del pm di turno Elettra Consoli. La squadra mobile si sta occupando anche di prendere visione delle immagini di videosorveglianza presenti in zona.

Disposta autopsia sul corpo della donna.