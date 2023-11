Giochi, la fortuna bacia ancora Palermo: vinti 4 mila euro

Si chiude in maniera ottimale il mese di ottobre per un 59enne di Palermo, che, grazie a Bingo75, il nuovissimo gioco firmato da Tombola.it, basato su un sistema di 75 numeri con jackpot progressivi a ogni partita che rende allegro e coinvolgente il bingo online, è riuscito a portare a casa un jackpot da oltre 4.000 euro. Il fortunato vincitore siciliano ha vinto giocando solamente 2,40 euro e trovando la fortuna grazie al numero 45, come riferisce Agipronews.