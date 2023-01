La gioia dopo la paura per Alice Campello e Alvaro Morata: “Ho rischiato di perdere l’utero”

Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata, ha raccontato a Verissimo quanto le è accaduto dopo il parto della piccola Bella

E’ una storia a lieto fine quella che ha visto protagonista la modella e stilista Alice Campello, moglie del calciatore Alvaro Morata.

Durante il parto della piccola Bella, infatti, la giovane italiana non è stata bene, colta da un’improvvisa emorragia in ospedale a Madrid.

Fortunatamente, però, il peggio è alle spalle, come racconta la stessa Alice Campello ospite a “Verissimo” da Silvia Toffanin.

“L’avevo appena tenuta in braccio quando ho visto il letto macchiarsi di sangue e ho visto Alvaro sbiancare in volto – racconta Alice – Dopo di questo non mi ricordo più nulla e mi sono risvegliata alle dieci di sera”.

“Sono stata in terapia intensiva: ho rischiato di perdere l’utero”

Alice Campello, 27 anni, non nasconde l’ansia che ha provato subito dopo il momento più bello del parto: “Sono stata in terapia intensiva e mi hanno salvata le trasfusioni di sangue. Ho rischiato di perdere l’utero ma per fortuna i medici sono riusciti ad applicarmi un palloncino e a bloccare l’emorragia. Ora però fortunatamente sto bene”.