Giornalisti Tg1 derubati durante diretta morte Berlusconi

Indagini in corso per recuperare la refurtiva e risalire ai colpevoli

Gli hanno trafugato la costosa attrezzatura necessaria per fare la diretta televisiva: la disavventura capita a una troupe del Tg1 impegnata nello svolgere un servizio riguardante la morte di Berlusconi davanti l’ospedale San Raffaele. I ladri hanno approfittato dell’auto lasciata incustodita e dentro la quale erano contenuti microfoni, telecaemere e pc.

Indagini n corso

La vettura, posizionata all’altezza del civico 63 di via Olgettina, era poca distanza dal folto gruppo di cameramen e giornalisti che stavano coprendo l’evento. Approfittando del caos, per i malintenzionati non è stato complicato portare a termine il furto. Indagini in corso per recuperare la refurtiva, magari con l’aiuto delle telecamere di zona.