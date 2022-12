Giornata internazionale disabilità, Cassioli: “Occasione per porre accento sul tema”

Il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi con 25 titoli mondiali, 27 titoli europei e 41 titoli italiani

“La giornata internazionale per le persone con disabilità, io credo che in primis sia una grande occasione per porre l’accento su un tema sicuramente più popolare che nel passato, ma ancora molto misconosciuto e spesso poco vicino alle persone. Ammiriamo le grandi storie delle persone disabili sui giornali e poi facciamo fatica a rapportarci con una persona in sedia a rotelle o con un bambino con spettro autistico se li incontriamo al bar”. Sono le parole di Daniele Cassioli, considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi con 25 titoli mondiali, 27 titoli europei e 41 titoli italiani.

Presidente onorario Piramis onlus

“Cosa mi sento di dire a chi ha una disabilità? Partirei con l’invito a festeggiare questo giorno, può sembrare una follia ma se è vero che spesso le disabilità non guariscono, può guarire la rabbia che a volte generano in chi le vive in prima persona”, aggiunge Cassioli, presidente onorario di Piramis onlus all’Adnkronos, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.