A Catania torna la riunione “Giornate di Terapia in Dermovenereologia”: date e programma

La Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di Catania organizza nei giorni 28-29 gennaio al Four Points by Sheraton Catania Hotel le Giornate di Terapia in Dermovenereologia.

La riunione biennale, giunta alla Ventesima Edizione, rappresenta un importante momento di approfondimento scientifico nell’ambito di terapia in Dermatologia e Venereologia, in quanto, come negli appuntamenti passati, gran parte delle cliniche universitarie e delle divisioni ospedaliere dermatologiche italiane vi partecipano.

Il programma scientifico delle Giornate di Terapia in Dermovenereologia è articolato in sessioni di lavoro che prevedono relazioni magistrali, relazioni su tema preordinato, lunch forum/simposi; comunicazioni libere riguardanti vari aspetti della terapia in dermatologia e venereologia: valutazione dell’attività terapeutica di presidi vari per uso topico e/o sistemico, utilizzo di tecniche chirurgiche e di terapia fisica, valutazione di danni arrecati alla cute da farmaci o da procedimenti tossici diversi; presentazione di poster in tema di terapia in dermovenereologia.

Il programma dà dunque ampio spazio per presentare le proprie esperienze in diversi ambiti e per confrontarle in vivaci e stimolanti discussioni, moderate da eminenti esperti. È prevista, come nelle passate edizioni, la presenza di circa 500 partecipanti e il faculty è composto da illustri cattedratici italiani e importanti accademici stranieri provenienti da diverse nazioni.

Le Giornate di Terapia si rivolgono a medici specialisti in dermatologia, allergologia, pediatria, reumatologia e chirurgia plastica e si propongono di dare una visione completa ed essenziale delle modalità elementari di approccio al paziente dermatologico e di fornire gli strumenti per valutare e promuovere economie operative nella condotta terapeutica che tengano conto di una corretta analisi del rapporto costo-beneficio.

