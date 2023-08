Giovane aggredito e rapinato in viale Lazio, ennesimo episodio violento a Palermo

A Palermo un ragazzo è stato accerchiato, assalito e rapinato. Obiettivo dei malviventi era la bicicletta elettrica del giovane preso di mira

A Palermo, in viale Lazio, un ragazzo di 18 anni è stato accerchiato, assalito e rapinato. Obiettivo dei malviventi era la bicicletta elettrica su cui viaggiava il giovane preso di mira, che sono riusciti, dopo una colluttazione, a sottrargli.

L’aggressione e la rapina

Il 18enne stava rientrando a casa dopo una serata passata in tranquillità con gli amici nei pressi di piazza Don Bosco. Alla fine dell’uscita, in strada con la bicicletta elettrica per tornare a casa e l’inizio dell’incubo.

Il gruppo di balordi a bordo di due scooter lo ha intercettato con la bici, facendolo prima cadere, il giovane si è difeso inizialmente ma poi è stato colpito al volto e il gruppo si è dato alla fuga con la refurtiva. Subito il fatto è stato denunciato ai carabinieri che potrebbero risalire all’identità degli autori del reato attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza installati in zona.

Nel giro di circa una settimana è un altro episodio di violenza e rapina che si verifica nella zona di viale Lazio. Il giorno di Ferragosto due minorenni sono stati aggrediti e rapinati in via Marche. Via non distante dal luogo della rapina ai danni del diciottenne.

Immagine d’archivio