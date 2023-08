Ferragosto a Palermo, due minorenni rapinati nel pomeriggio, uno è ferito

Due ragazzi minorenni hanno subito una rapina per le strade di Palermo il giorno di Ferragosto, i colpevoli erano a bordo di uno scooter e indossavano i caschi

Due ragazzi minorenni hanno subito una rapina per le strade di Palermo il giorno di Ferragosto, i colpevoli erano a bordo di uno scooter e indossavano i caschi. Una delle giovani vittime ha tentato di reagire ma il tentativo l’ha messo seriamente a rischio, poiché si è procurato una ferita causata da uno dei malviventi.

La rapina ai due minorenni

L’episodio spiacevole è avvenuto ieri, giorno di Ferragosto, in via Marche una traversa che da sia su via Abruzzi da un lato e sia su viale delle Alpi dall’altro. Quindi una zona non periferica di Palermo.

I soggetti che sono i responsabili del gesto criminale li hanno bloccati nel tardo pomeriggio mentre i due minori rientravano a casa, li hanno obbligati dietro minacce a consegnare gli smartphone. Un ragazzino ha reagito ma è rimasto ferito a un braccio.

Le due vittime non sono riuscite a prendere né modello dello scooter né numero di targa, ma pare che i carabinieri possano risalire ai colpevoli con la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza che vi sarebbe dove è stato commesso il reato.