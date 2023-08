“Faccio saltare tutto in aria”, giovane barricato in casa e terrore in Corso dei Mille

Momenti di preoccupazione in una delle aree più conosciute di Palermo. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco.

“Faccio saltare tutto in aria”: è la minaccia di un giovane di 27 anni che nelle scorse ore si è barricato in casa in corso dei Mille a Palermo.

Fortunatamente a evitare la tragedia sono intervenute le forze dell’ordine.

Giovane barricato in casa a Palermo, il caso

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 27enne avrebbe iniziato a urlare improvvisamente e a minacciare di farla finita. Avrebbe detto di avere bidoni di benzina, armi ed esplosivi in casa e di essere pronto a fare una strage. In realtà, pare che in casa non ci fosse niente. Non è chiaro cosa abbia spinto il ragazzo ad agire in modo così violento.

Sentite le urla e le minacce del giovane, i residenti dell’area hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Riusciti a raggiungere l’abitazione del ragazzo, gli agenti avrebbero constatato che nell’appartamento di corso dei Mille non vi erano armi o materiali esplosivi; poi, con il supporto degli operatori del 118 intervenuti con un’ambulanza, il 27enne è stato bloccato e condotto all’ospedale Villa Sofia per gli accertamenti e le cure necessarie. Pare che il giorno prima fosse stato al Civico, ma che i medici avessero scartato l’ipotesi di un ricovero psichiatrico.

Immagine di repertorio