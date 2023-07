Giovane tenta di sottrarre bimba ai genitori in farmacia: fermata

La giovane, apparsa in stato di forte agitazione, ha tentato di approfittare di un momento di distrazione dei genitori per sottrarre la bimba

Momenti di concitazione a Imperia dove una coppia di genitori ha denunciato alle autorità una giovane che avrebbe tentato di sottrarre la figlia, una bimba di un anno, mentre si trovavano in una farmacia. Quando i due si sono accorti di quanto stava accadendo, è scaturito un acceso diverbio tra loro e la donna finché non sono stati allertati i carabinieri che hanno riportato la calma: la piccola è stata restituita al papà e alla mamma e la giovane portata in caserma per accertamenti.

“Vieni via con me”: come la giovane ha provato a portar via la bimba

Prima l’avrebbe guardata, fissandola, poi le avrebbe detto “Vieni via con me”. Subito dopo ha dato in escandescenze e sono stati chiamati i carabinieri.

La giovane, che è apparsa in forte stato di agitazione, per cui è stato necessario anche l’intervento del personale sanitario, è stata sottoposta a fermo di identificazione.

In un primo momento si era sparsa la voce che la ragazza avesse tentato di rapire la bambina.