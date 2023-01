Giovani morti a Roma, la perizia: “Auto viaggiava a 100 km/h”

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia che ha portato alla morte di 5 giovani ragazzi a Roma: l'auto procedeva a circa 100 km/h

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia che nella notte tra giovedì e venerdì a Roma ha portato alla morte di 5 giovani, vittime di un terribile incidente stradale a Fonte Nuova su Via Nomentana.

Secondo le analisi effettuate dagli inquirenti grazie alle telecamere di zona, l’auto su cui viaggiavano le vittime stava procedendo in quel tratto alla velocità di circa 100 km/h.

Auto è transitata in quel punto soltanto una volta

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la Fiat 500 sarebbe transitata solo una volta in quel tratto di strada, escludendo così di fatto la possibilità di passaggi ripetuti dell’auto.

Sul mezzo, in ogni caso, verrà effettuata una perizia per accertarsi di eventuali guasti tecnici prima dell’impatto: sulla vicenda, la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti.