Giuseppe Conte a Ragusa: “L’autonomia differenziata renderà più povera questa provincia”

Comizio bagnato in piazza Cappuccini per Giuseppe Conte, attacco a Salvini e Meloni sulla trattativa Ita-Lufthansa

Giuseppe Conte è intervenuto da Piazza Cappuccini, a Ragusa, a sostegno del candidato a sindaco Sergio Firrincieli mettendo l’accento sulle difficoltà che porterà anche sul territorio ibleo l’attuazione dell’autonomia differenziata voluta dal Governo Meloni. Durante il comizio, partecipato nonostante la pioggia, l’ex presidente del Consiglio, prima alleato di governo e poi oppositore di Matteo Salvini, ha attaccato proprio l’attuale vice presidente del Consiglio, Ministro dei Trasporti, e la presidente Giorgia Meloni anche per avere chiuso la trattativa per la cessione di Ita Airways ai tedeschi di Lufthansa.

“Sarebbero questi i patrioti? – ha dichiarato Conte da Ragusa – Meloni e Salvini hanno ceduto il 40 per cento della nostra compagnia di bandiera, con un accordo che ne prevede successivamente la totale cessione, ad una compagnia tedesca proprio nel momento in cui il turismo sta ripartendo dopo la frenata della pandemia”. In Piazza Cappuccini, il presidente del Movimento Cinque Stelle ha definito, quindi, l’autonomia differenziata un “progetto scellerato”. “L’obiettivo – ha spiegato il professore – è trattenere risorse a Nord e farne arrivare sempre meno a Sud. Così, Ragusa diventerà più povera rispetto ad altre città del Nord in termini di infrastrutture, vocazione turistica, sanità perchè questo progetto finirà per decentrate tante funzioni creando stati e staterelli”. PNRR, salario minimo, secondo mandato e soluzione per la riduzione dell’impatto dei tassi di interesse sui mutui sono stati gli altri temi affrontati di fronte ad una piazza che non ha lesinato applausi quando sono state citate le dirette di Conte durante la pandemia.

Conte: “In Italia soldi si perdono e non si creano oppportunità”

“In Italia abbiamo una tradizione di soldi che si perdono, che non sono spesi, che non creano opportunità – ha detto Conte sul PNRR -. Siamo sempre fanalino nelle classifiche che contano, come ad esempio quella sul potere salariale. Meloni ha detto che il salario minimo è uno specchietto per le allodole e lo credo bene dato che non può capirne il valore, considerato riceve un lauto trattamento economico grazie agli anni trascorsi in parlamento. Riguardo ai mutui, ho chiesto fosse creato un fondo prelevando gli extraprofitti che stanno accumulando le aziende produttrici di armi e munizioni, le aziende farmaceutiche, le assicurazioni che hanno guadagnato quando le auto erano ferme durante il Covid, in modo da intervenire a favore di chi sta peggio. Non è stato possibile, ma, ad esempio, il governo ha ritenuto più importante prendere provvedimenti contro le intercettazioni, dichiarando che i mafiosi non parlano al telefono”.

Giuseppe Conte da Ragusa ha motivato nuovamente l’importanza della regola del secondo mandato all’interno del M5S: “E’ un presidio essenziale e su cui costruiamo il nostro impegno. Quando entri nei palazzi e ci stai troppo a lungo inizi a sentirti troppo comodo. C’è una debolezza – ha analizzato da Ragusa Conte -, dopo il secondo mandato inizi a guardarti intorno e questo è il mantra della politica italiana. Qualcuno va via dal Movimento, ma questa è la dimostrazione della nostra forza, non ci inquina”.