Dopo aver condotto per oltre 10 anni X Factor, Alessandro Cattelan è tornato sul palco della trasmissione come se non fosse mai andato via. Durante il quarto live di ieri l’ex conduttore ha aperto la puntata a sorpresa per poi passare il timone a Francesca Michielin. Ma Catellan è poi comparso sia tra il pubblico, che dietro le quinte. E, come si vede dal video postato da lui stesso su Twitter, ha vestito anche i panni del famoso “gobbo pasticcione” (personaggio di Stasera c’è Cattelan) che fa sbagliare Francesca Michielin.