Gommone naufraga nella Manica con 66 miganti a bordo, un morto

Un migrante è morto e un altro è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che il gommone sul quale viaggiavano 66 persone è naufragato nel Canale della Manica. Lo rende noto la Guardia Costiera, spiegando che l’imbarcazione ha iniziato ad avere difficoltà a otto chilometri dalla costa francese durante la notte.

Continuano le ricerche via mare e via cielo

I sopravvissuti sono stati portati a Calais, mentre continuano le ricerche via mare e via cielo. Quando i soccorritori sono arrivati, molte persone erano in mare e due erano prive di sensi. Uno dei due è stato portato un ospedale in elicottero, mentre per l’altro non hanno avuto successo le manovre di rianimazione. Il salvataggio è avvenuto al largo della costa vicino a Grand-Fort Philippe, 20 chilometri a est di Calais.