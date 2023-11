Gossip, Brad Pitt ha una nuova compagna: ecco chi è

Brad Pitt, dopo il divorzio con Angelina Jolie, avrebbe trovato una nuova fidanzata: ecco chi è la nuova fiamma della star di Hollywood

Brad Pitt avrebbe una nuova compagna: a riferirlo è un insider al magazine americano People: “La star hollywoodiana presenta la de Ramon come la sua nuova fidanzata”, avrebbe confessato la fonte. Dopo la lunga relazione con Angelina Jolie e il burrascoso divorzio, dunque, a 59 anni si tratterebbe della prima vera relazione sentimentale ufficiale. L’insider avrebbe anche svelato che i due “stanno benissimo insieme”, dopo un anno circa di frequentazione e che “Ines rende Brad molto felice”.

Ecco chi è Ines De Ramon, la nuova compagna di Brad Pitt

Giunto quasi alla soglia dei 60 anni, Brad Pitt avrebbe quindi finalmente trovato una donna in grado di “sostituire” Angelina Jolie, da cui ha divorziato ormai da quasi sette anni. Ines de Ramon, 32 anni, è la vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita KoInes, e ha lavorato per Christie’s e per il gioielliere svizzero De Grisogono. E’ stata sposata con Paul Wesley, attore di “The vampire diaires” dal febbraio 2019 a settembre 2022, anche s ei due si erano fidanzati dal novembre 2017.