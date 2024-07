GPS, le procedure di assunzione per il 2024: tutte le fasi

Arriverà a breve l'iter finale della procedura di assunzione per GPS 2024 che, ricordiamo, ha l'aggiornamento biennale.

Istituite con l’ordinanza ministeriale del 60/20, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS, semplicemente), sono utilizzate dalle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado. Queste, assegnano degli incarichi a tempo determinato al personale docente ed educativo e possono avere scadenze differenti a seconda dell’incarico svolto.

Ma quali sono le procedure di assunzione per le GPS del 2024? Cosa bisogna fare per essere inseriti nelle graduatorie? Di seguito, una panoramica generica sull’incarico.

GPS 2024, cosa sono e quali sono le procedure per l’assunzione

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono elenchi di insegnanti costituiti su base provinciale, suddivise per comune e utilizzate per coprire dei posti di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto. Le GPS sono di prima e seconda fascia e le procedure di assunzione per il 2024 sono strutturate sempre in quattro fasi:

la presentazione dell’istanza

valutazione dei titoli da giugno

assegnazione dell’incarico delle supplenze

verifica e successiva convalida dei titoli al momento del primo contratto

Inoltre, la procedura di assunzione GPS 2024 prevede il solito schema, ovvero un sistema piramidale in cui il ruolo da coprire viene prima ricercato tra i docenti di ruolo. Successivamente, per i posti vacanti si valutano prima le Graduatorie a Esaurimento (GaE), poi le GPS, ovvero le Graduatorie Provinciali per le supplenze. Il tutto, chiaramente, iniziando con la I fascia per poi proseguire con la II.

Come noto, le istanze di invio delle domande sono partite lo scorso 20 maggio e chiuse – dopo la proroga – lo scorso 24 di giugno. Questa fase, già svolta da numerose persone, ha previsto il seguente percorso:

Scelta delle graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso

Titoli di servizio

Titoli di riserva

Titoli di preferenza

Altre dichiarazioni

Sedi graduatorie istituto.

Allegati

Alla successiva verifica ulteriore del file della domanda presentata tramite il portale dell’INPA, avviene quindi la richiesta d’inserimento alla graduatoria GPS 2024-25. Adesso, dunque, arriverà a breve l’iter finale della procedura di assunzione per GPS 2024 che, ricordiamo, prevede l’aggiornamento biennale. Dopo quello per il 2024/25, infatti, il prossimo sarà nel 2025/2026.